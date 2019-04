Blutiger Messerangriff auf Asylwerber: Festnahme!

Festnahme nach einer blutigen Messerattacke auf einen Asylwerber aus Tschetschenien am Sonntagnachmittag in St. Pölten: Ein Asylwerber aus Pakistan war offenbar zuvor mit dem Tschetschenen in Streit geraten, attackierte ihn daraufhin mit einem Messer und versetzte ihm einen Stich in den Oberkörper. Der mutmaßliche Angreifer sei laut Polizei teilweise geständig und werde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.