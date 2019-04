Superstar Ozzy Osbourne kommt wieder nach Wien!

Mehrmals musste „Prince Of Darkness“ Ozzy Osbourne seine geplante Europatour wegen gesundheitlicher Probleme verschieben, doch im Februar 2020 ist die Black-Sabbath-Sängerlegende wieder auf Tour. Am 26. Februar 2020 kommt er dabei sogar für eine exklusive Österreich-Show in der Wiener Stadthalle vorbei - und wird nicht nur Sabbath-Klassiker zum Besten geben, sondern auch die größten Solohits wie „Bark At The Moon“, „Crazy Train“ oder „Mr. Crowley“. Mit dabei hat er niemand Geringere als die Heavy-Metal-Kultinstitution Judas Priest.