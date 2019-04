Silicon Valley: Ex-Scharfschütze rast in Fußgänger

Bereits am vergangenen Dienstag geschah das furchbare Drama im Silicon-Valley-Vorort-Sunnyvale bei San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Peoples steuerte seinen Wagen über eine Kreuzung und raste in eine Gruppe Fußgänger, die an einer Ampel auf Grün wartete. Acht der Passanten wurden verletzt. Ein Opfer, Don Draper, hatte am Ort des Geschehens Fotos gemacht, die nun via Nachrichtenagentur AP veröffentlicht wurden. Auch die Festnahme des mutmaßlichen Täters hielt er fest. Peoples war angeblich auf dem Weg zu seiner Bibelgruppe gewesen.