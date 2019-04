Burschen als Zündler und Diebe ausgeforscht

Der Brand eines etwa drei Meter hohen Leuchtreklamemasten vor einem Pinsdorfer Geldinstitut konnte nun durch Beamte der Polizeiinspektion Gmunden geklärt werden. Ein 14-Jähriger wurde ausgeforscht. Er zündete in der Nacht zum 13. April 2019 mit seinem Feuerzeug einen Leuchtreklamemast an. Im Zuge der Brandermittlungen konnte auch eine Sachbeschädigung bei der Volksschule Pinsdorf in derselben Nacht geklärt werden.