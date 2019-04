Polizei sprengt Cyber-Bande in Hannover & Salzburg

Hausdurchsuchungen in Hannover und Salzburg

Am Donnerstag fanden 16 Hausdurchsuchungen rund um Hannover und in Salzburg statt. Die Beamten sicherten umfangreiches Beweismaterial und nahmen zwei der mutmaßlichen Haupttäter fest. Die Festgenommenen wurden noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Ein weiterer mutmaßlicher Haupttäter - laut Polizei ein 26-jähriger Türke - wurde in einem Hotel in Salzburg gefasst. Seine Auslieferung wurde nach Angaben der Behörden beantragt.