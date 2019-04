Traktorfahrer machte sich nach Absturz aus Staub

Der Unfall hat sich laut Polizei vermutlich gegen 1 Uhr ereignet. Der Traktorlenker ist in Rettenschöss auf einer Gemeindestraße in Richtung Feistenau über den linken Fahrbahnrand hinausgekommen und in der Folge rund 50 Meter - sich mehrmals überschlagend - über eine steile Wiese abgestürzt.