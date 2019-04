Putins Botschaft an USA: „Atomkonflikt lösbar“

Delegationen nahmen Beratungen auf

Das Treffen unter vier Augen dauerte etwa zwei Stunden - doppelt so lange wie geplant. Im Anschluss verbrachten die Staatschefs gemeinsam weiter Zeit. Auch Delegationen beider Länder trafen zusammen. An den Gesprächen im äußersten Osten Russlands nahm auch der russische Außenminister Sergej Lawrow teil. Thema des mit Spannung erwarteten Treffens war auch die bilaterale Zusammenarbeit beim Handel und in humanitären Fragen. Russland will sich in Nordkorea am Bau von Öl- und Gasleitungen und an einer Erneuerung des Eisenbahnnetzes beteiligen. Wegen der nordkoreanischen Atom- und Raketentests haben die Vereinten Nationen scharfe Sanktionen gegen das isolierte Land verhängt.