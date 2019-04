Ohne Gesichtsscan geht nichts

Per Handabdruck oder Gesichtsscan eine Dose Cola bestellen, ins eigene Auto einsteigen sowie die Steuererklärung abschicken. Was sich nach einem Roman aus dem Bereich der „Science-Fiction“ anhört, ist oder wird in China Wirklichkeit. Keine Spur von Datenschutz und Privatsphäre, aber im Kampf um die technologische Vorherrschaft sind derzeit alle Mittel recht. Beim Besuch eines IT-Konzerns in Schanghai fühlen sich auch die Teilnehmer der niederösterreichischen Wirtschaftsdelegation um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger oftmals sehr unwohl in ihrer Haut. Nicht nur biometrische Daten sondern auch Technologie für militärische Zwecke wird den heimischen Vertretern offen angeboten. „Wir brauchen gute Partner in Europa“, betonen die chinesischen Verantwortlichen stolz.