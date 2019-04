Alle Hoffnungen ruhen auf dem Mixed-Bewerb

Der Traum von Österreichs Paradedoppel auf einen Spitzenplatz bei der Tischtennis-WM in Budapest ist bereits vorbei. Jeweils in der Runde der letzten 32 schieden die Europameister Robert Gardos/Daniel Habesohn im Herren-Doppel sowie Sofia Polcanova mit ihrer russischen Partnerin Yana Noskova, mit der sie im Vorjahr EM-Silber geholt hatte, im Damen-Doppel aus. Damit ruhen am Mittwoch alle Hoffnungen auf dem Mixed-Bewerb, in dem die Vize-Europameister Stefan Fegerl/Sofia Polcanova bereits im Achtelfinale stehen.