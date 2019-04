Amazon gibt sich chinesischer Übermacht geschlagen

„Kein Grund, sich für Amazon zu entscheiden“

„Sie geben auf, weil das Geschäft nicht rentabel ist und nicht wächst“, kommentierte Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities den Rückzug von Amazon. Ker Zheng, Marketing-Spezialist bei der in Shenzhen ansässigen E-Commerce-Beratung Azoya, sagte, Amazon habe in China kaum einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den inländischen Rivalen. Wenn nicht jemand nach einer bestimmten importierten Ware sucht, die anderswo nicht zu finden ist, „besteht für einen Verbraucher kein Grund, sich für Amazon zu entscheiden, weil sie nicht in der Lage sind, Dinge so schnell wie Tmall oder JD zu versenden.“