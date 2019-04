Türkische Hochzeitsfahrt mit Pistolen-Begleitung

Schüsse hatten am frühen Abend des Ostersonntag Anrainer an der B1 zwischen Attnang-Puchheim und Edt bei Lambach in Oberösterreich aufgeschreckt. Sie fielen bei der Fahrt eines türkischen Hochzeitskonvoi, der zur Messehalle Wels unterwegs war. Polizisten fanden bei einem Lenker eine Pistole - doch er dürfte nicht geschossen haben.