In einer Woche junger Kapitän an der Neuen Donau!

Langeweile in den Ferien? Mit den Sommersegelwochen an der Neuen Donau kann das nicht passieren! Junge Kapitäne können im Juli und August im Segelclub Albertus Magnus Schule eine schöne Zeit am Wasser verbringen. Dabei ist es egal, ob bereits Erfahrung beim Segeln gesammelt wurde: Die ersten Manöver sind schnell erlernt, sodass die Sportler bereits am Ende der Woche ihr Können bei einer Regatta unter Beweis stellen können.