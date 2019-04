Empörung um „Ratten-Gedicht“ der FPÖ Braunau

Ein ausländerfeindliches Gedicht im Parteiblatt der FPÖ Braunau in Oberösterreich sorgt am Osterwochenende für Aufregung. Unter dem Titel Vergleiche „Die Stadtratte (Nagetier mit Kanalisationshintergrund)“ werden darin Vergleiche zwischen Menschen und Ratten gezogen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nannte das Gedicht am Montag „abscheulich“ und forderte eine Distanzierung. „Ich wollte mit meinem Text provozieren aber keinesfalls beleidigen oder gar jemanden verletzen“, erklärte der Verfasser des ausländerfeindlichen Gedichts, der Braunauer Vizebürgermeister Christian Schilcher (FPÖ), am Montagnachmittag in einer Stellungnahme.