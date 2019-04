Tiger biss leichtsinniger Zoobesucherin in den Arm

Großkatzen sind keine Kuscheltiere - diese schmerzliche Erfahrung musste eine besonders leichtsinnige Besucherin eines Zoos in der Nordslowakei machen. Die junge Frau steckte ihren Arm in das Gehege, um einen Tiger anzugreifen. Der Raubkatze gefielen die Streicheleinheiten aber so gar nicht: Das Tier biss zu und zerrte am Arm der 29-Jährigen.