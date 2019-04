Österreich hat einen neuen „First Dog“!

Labrador „Kita“, langjährige vierbeinige Begleiterin von Alexander Van der Bellen, schloss am Karfreitag des Vorjahres im Alter von 14 Jahren für immer die Augen. Nun, ein knappes Jahr später, freut sich Van der Bellen über einen tierischen Neuzugang: „Juli“ heißt die Mischlingshündin, die da so friedlich am Schoß des Bundespräsidenten thront.