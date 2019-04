„Geld fehlt“: Liste Jetzt verzichtet auf Plakate

EU-Wahlkampfbudget: ÖVP und FPÖ nennen keine Zahlen

Apropos Budgetzahlen: Bis zum Wahltag am 26. Mai dürfen die Parteien jeweils maximal sieben Millionen Euro ausgeben. Anders als bei Nationalratswahlen wurde diese Summe bei EU-Wahlen bisher aber ohnehin nicht erreicht. Die SPÖ will 3,5, die NEOS knapp unter zwei Millionen Euro investieren. Die Grünen wollen maximal 500.000 Euro in den Wahlkampf stecken. ÖVP und FPÖ wollten bis dato ihre Wahlkampfbudgets nicht öffentlich beziffern. Anders als bei der Nationalratswahl können sich die Parteien zumindest einen Teil ihrer Wahlkampfausgaben wieder zurückholen, denn für die Europawahl gibt es bis zu zwei Euro Wahlkampfkostenrückerstattung pro Stimme - in Summe also gut 13 Millionen Euro für alle Parteien, die es am 26. Mai zum Mandat schaffen.