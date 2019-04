Für Fußball legte Thiem das Express-Tempo ein

Weit besser als 2018

Weit mehr, als er im Vorjahr zum selben Zeitpunkt behaupten konnte. Da war er nach seiner Verletzung gerade erst zurückgekommen, nun hat Dominic drei Wochen exzellenter Vorbereitung auf Sand in den Beinen. „Ich fühle mich richtig gut, bin voller Selbstvertrauen“, bestätigt er. „Ich freue mich, wieder auf Sand und in Europa zu spielen.“ Das lässt auf große Dinge hoffen, vielleicht schon in Monte Carlo. Denn auch Auslosung und Ergebnisse meinen es nicht schlecht mit Thiem.