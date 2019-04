Ziegenbock auf grausame Weise getötet

Eine Frau fand das tote Tier Dienstag Abend in einem Waldstück am Bruckerberg. Die unbekannten Täter haben, wie die Polizei annimmt, den lebenden ZIegenbock in einem Anhänger zum Auffindeort nach Bruckerberg transportiert. Dort haben sie ihm am Straßenrand die Kehle durchgeschnitten, wie eine Blutlache vermuten lässt.