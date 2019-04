„Gib ma die Toschn“: 26-Jährige in Graz ausgeraubt

„Gib‘ ma die Toschn, schau ned so, wennst weglaufst, schlag ich dich zusammen“: Das soll ein unbekannter Täter zu einer 26-jährigen Grazerin gesagt haben, als er ihr Montagnacht im Bereich des Oeverseeparks ausraubte. Bereits am Wochenende wurden zwei Jugendliche in Webling Opfer von Räubern.