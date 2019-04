20 Jahre Haft nach Messermord auf offener Straße

2016 illegal nach Österreich zurückgekehrt

2011 musste der Mazedonier Österreich verlassen, da sein Asylverfahren negativ ausgegangen war. Nachdem er in seiner Heimat geheiratet hatte, kehrte er 2016 mit seiner Ehefrau illegal ins Land zurück und arbeitete seither wieder auf Baustellen. Mitte November 2017 begegnete er zufällig eines Morgens an der U-Bahn-Station Reumannplatz dem Kosovo-Albaner. Dieser soll ihn umgehend attackiert und mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert haben. Der Mazedonier erlitt einen offenen Nasenbeinbruch und Prellungen und Platzwunden am Kopf. Nur eine mutige Passantin habe verhindert, dass er zu Tode geprügelt wird, so einer der Rechtsvertreter des 33-Jährigen.