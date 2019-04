Heroin um 170.000 Euro in Wohnung beschlagnahmt

Vor drei Jahren wurde der Dealer in Ried geschnappt, am 11. Jänner 2019 konnten Ermittler aus Oberösterreich und Wien schließlich nach langen Ermittlungen zwei serbische Haupttäter (21 und 27 Jahre) bei der Weitergabe von 519 Gramm Heroin und einem Kilo Streckmittel in Wien auf frischer Tat erwischen.