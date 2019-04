Verdächtiger stand am Montag bereits vor Gericht

Was ist tatsächlich in dem Haus im niederösterreichischen Grafenbach-St. Valentin geschehen? Am 23. März wurde in den Räumlichkeiten die Leiche einer 75 Jahre alten Frau entdeckt, mehrere Messerstiche in den Hals waren für die Pensionistin tödlich. Einen Tag später fasste die Polizei den mutmaßlichen Täter, den 28 Jahre alten Enkel der Toten. Ein Lokalaugenschein Anfang Mai soll nun bei der Rekonstruktion der Tat helfen. Indes musste der Beschuldigte bereits am Montag auf der Anklagebank Platz nehmen.