Klizan erste Hürde für Thiem in Monte Carlo

Tennis-Ass Dominic Thiem startet am Dienstag mit dem Doppel an der Seite von Jürgen Melzer, mit dem er zumindest auch in Barcelona und Rom antreten möchte, ins Turnier von Monte Carlo. Im Einzel beginnt er erst am Mittwoch gegen Kitzbühel-Sieger Martin Klizan, der sich am Montag nach fast zwei Stunden gegen den Argentinier Federico Delbonis 7:6(3), 7:5 durchsetzte.