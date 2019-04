Gegner verhöhnt? Milan-Stars sorgen für Eklat

In den Tagen vor der Begegnung hatten sich Bakayoko und Lazio-Kicker Francesco Acerbi einen Schlagabtausch geliefert. Acerbi hatte gestichelt, dass sein Team das bessere sei und am Ende der Saison vor Milan stehen werde. „Okay Acerbi, wir sehen uns am Samstag“, antwortete Bakayoko via Twitter.