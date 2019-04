Google hat geheime Standort-Datenbank für Behörden

Nur Google bietet Ortungs-Tool an

Niemand werde verurteilt, bloß, weil er sich laut Google zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten habe, betonen die Behörden. Bislang bietet nur Google ihnen die Ortungsmöglichkeit an, bei anderen IT-Konzernen gibt es nicht diese Masse an Ortungsdaten. Datenschützer schlagen so oder so Alarm. Eine Anwältin, die einen durch Googles Standort-Datenbank georteten Verdächtigen vertritt: „Wir alle haben Privatsphäre-Ängste, wenn unsere Telefone geortet werden. Und wenn diese Art Ortung in einem Kriminalfall relevant wird, sollte das für eine Denkpause sorgen.“