Serientäter nach Taschendiebstählen gesucht

Der Fall beschäftigt zurzeit sowohl die Polizei in Tirol als auch in Salzburg: Ein bisher unbekannter männlicher Täter steht unter Verdacht, seit Juli 2018 an mehreren Tatorten in Österreich Geldtaschendiebstähle begangen zu haben. Auch in Salzburg soll der Dieb aktiv gewesen sein: Am 10. April wurde einer 61-jährigen Pinzgauerin eine Geldbörse in einem Lebensmittelgeschäft in Saalfelden gestohlen. Mit der Bankomatkarte hob der Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag ab.