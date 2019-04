Doppelpack! WAC verlängert mit Ritzmaier & Steiger

Zuerst die Vertragsverlängerung von Mittelfeld-Kämpfer Mario Leitgeb, dann der positive Lizenzbescheid - und am heutigen Montag schafft die Wolfsberger Führungsriege um Boss Dietmar Riegler und „Vize“ Christian Puff das, was ihren Kickern beim 1:1 am gestrigen Sonntag gegen die Austria Wien am Feld nicht gelungen war: Einen „Doppelpack“!