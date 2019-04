Haben Sie es der Regierung zu leicht gemacht?

Wie kommt es eigentlich, dass die Evangelischen den Tod von Jesus am Karfreitag feiern und die Katholiken seine Auferstehung am Ostersonntag?

Wir feiern nicht den Tod, wir rücken das Leiden in den Blickpunkt. Daher beginnen die Gottesdienste am Karfreitag schon am Vormittag. Die Kreuzigung Jesu erfolgte zur dritten Stunde, also um neun Uhr, und der Tod dann zur neunten Stunde, also um 15 Uhr. Ich werde in Gols, von dort stammt meine Frau, einen Gottesdienst feiern und dann in der lutherischen Stadtkirche hier in Wien meinen letzten „Kreuzklang“ feiern, ich gehe ja nach dem Sommer in Pension.