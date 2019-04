Indien gedenkt Massaker aus der Kolonialzeit

In Indien ist am Samstag an das Massaker von Amritsar vor hundert Jahren erinnert worden, bei dem mindestens 379 friedliche Demonstranten getötet und 1200 verletzt wurden. Auch die frühere Kolonialmacht Großbritannien beteiligte sich an dem Gedenken an das Blutvergießen. Eine offizielle Entschuldigung der Briten wird in Indien gefordert, steht aber noch immer aus.