Felssprengung in Bregenz ging dramatisch schief

Eine Felssprengung ist am Mittwoch in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz gehörig schiefgegangen. Fensterscheiben, Dachziegel und auch Hausfassaden wurden in Mitleidenschaft gezogen, als zahlreiche faustgroße Gesteinsbrocken in eine Wohnhausanlage geschleudert wurde. Die zu Geschossen mutierten Steine flogen dabei bis zu 100 Meter weit durch die Luft, doch „wie durch ein Wunder“ wurde laut Polizei niemand verletzt. Es wurde Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.