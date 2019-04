Gericht: Republik muss nicht 1,5 Mio. Euro zahlen

Die Republik Österreich muss der Ex-Eigentümerin des Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau am Inn wohl nicht 1,5 Millionen Euro Entschädigung zahlen. Das Oberlandesgericht Linz ist am Donnerstag dem Rekurs der Finanzprokuratur gegen den Zahlungs-Beschluss des Landesgerichts Ried gefolgt. Die von der Republik enteignete frühere Besitzerin des Gebäudes kann die Entscheidung aber noch beim Obersten Gerichtshof anfechten.