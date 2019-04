„Spiel sieben! Es gibt nichts Schöneres!“

„Wenn uns wer bei 0:2 in der Serie gesagt hätte, dass wir in ein Spiel sieben kommen, hätten wir es mit einem Lachen genommen“, berichtete Heinrich, wie Baltram in Wien geboren, von der ausgezeichneten Stimmung im Team. Das wie üblich am Tag vor dem Spiel bereits in den Bus kletterte. Mit dabei: Die zuletzt lädierten Regner und Gazley, die zuvor im Training durchhielten. „Mit ihnen kommt in unser Spiel noch mehr Speed“, erklärte Trainer Brucker, der es auf den Nenner bringt: „Jeder will gegen KAC im Finale spielen.“ Dann würde auch die Bulls-Chance aufs letzte Champions Hockey League-Ticket am Leben bleiben. Fliegt Salzburg, dann gehört es den Rotjacken.