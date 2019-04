So wird bei Autofahrern im Urlaub abkassiert

Achtung am Steuer

Wer den Gurt nicht anlegt, kann in Spanien mit einer Strafe ab 200 Euro rechnen. In Slowenien kostet der fehlende Gurt 120 Euro. Fürs Telefonieren am Steuer sind in Frankreich mindestens 135, in Italien 165 Euro und in Spanien mindestens 200 Euro fällig. Verstöße gegen Tempolimits kosten in Italien ab 20 km/h mindestens 175 Euro (nachts sogar ein Drittel mehr) und in der Schweiz ab 160 Euro. Falschparker werden sowieso kräftig abkassiert!