Salzburg greift durch: Hausverbot für Böllerwerfer

„Absolut kein Verständnis“

Weiters betonte Reiter, dass Salzburg für eine „bunte Fanszene, ohne Gewalt, ohne illegalen Einsatz von Pyrotechnik und ganz besonders ohne Böller“ stehe. „Wir haben absolut kein Verständnis für derartige Vorkommnisse und werden solche Vergehen auch in Zukunft mit aller Kraft verfolgen.“ Der bereits wieder genesene Ballbub erhalte eine Einladung zum Rückspiel am 12. Mai in Salzburg, kündigte Reiter an.