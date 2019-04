Das jahrelange Tauziehen um Julian Assange

Fast sieben Jahren saß WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London fest - bis er nun am Donnerstag von der britischen Polizei verhaftet wurde. In den USA war der Australier in Ungnade gefallen, weil seine Enthüllungsplattform unter anderem geheimes Material zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak veröffentlichte. In Schweden wurde er wegen angeblicher sexueller Vergehen gesucht. Ein krone.at-Rückblick auf das jahrelange Tauziehen um Assange.