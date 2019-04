Laura Gibson & Dan Mangan: In der Sache vereint

Macht es für euch einen Unterschied, wenn ihr ein Instrument in der Hand habt? Verändert euch das sofort zu anderen, authentischeren, offeneren Menschen?

Gibson: (lacht) Da ist wohl was dran. Ich bin ziemlich schüchtern und fühle mich in eins zu eins Situationen wesentlich wohler, aber auf der Bühne zu spielen, das kann ich genießen.

Mangan: Ein Instrument ist wie eine Waffe. Sie gibt dir Kraft in einer hoffentlich guten Art und Weise, aber wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du die Möglichkeit, deine Themen und Wörter öffentlich zu machen. Vielleicht wären die Menschen nicht deiner Meinung oder sie würden sich nicht dafür interessieren was du sagst, aber durch die Vermischung mit Gesang und Musik vergeben sie dir eher oder achten darauf, was du ihnen vermitteln möchtest.

Gibson: Ich bin immer wieder verwundert, was ein Song zu tun vermag. Sehr oft hatte ich schon das Gefühl, dass der einzige Weg mich auszudrücken darin bestand, dass ich die Poesie eines Textes mit Musik vermischte. Selbst in Interviews weiß ich nicht, was ich sagen soll, weil ohnehin alles in den Songs steckt. (lacht)

Mangan: Wenn ich jemandem sage, er soll mal einen neuen Song auschecken und der Refrain besteht aus „Oh, the water“, dann wirst du dir erst einmal denken, was mit dem Typen los ist. Tolle Poesie Mann, ehrlich. (lacht) Aber wenn Van Morrison diesen Text singt, dann willst du viel mehr davon hören und hast das Gefühl, dass du alles verstehst. Plötzlich ist das Wasser Leben und Tod zugleich. Es geht immer um den richtigen Kontext. Wir sitzen hier zu dritt und reden über unsere Leben - es gibt nirgendwo sonst für mich einen Kontext, in dem ich auf einer Couch sitze und über mein Leben und meine Musik rede, als bei Gesprächen mit Journalisten. Wen interessiert das schon sonst? Freunde aus der High School würden das nicht hören wollen. Wenn du Nina Simone in einem völlig überfüllten, lauten irischen Pub hören würdest, würde sie dir trotz ihrer Stimme wahrscheinlich nicht einmal auffallen. Hast du aber das Privileg, sie in einer tollen Halle zu sehen, kann sie dein Leben für immer verändern. Der Kontext ist also alles, nur darum geht es.