Drei Millionen Euro für das Schauspielhaus

Landeshauptmann Thomas Stelzer hatte den neuen kaufmännischen Geschäftsführer, Thomas Königstorfer, mit dessen Dienstantritt Mitte Jänner damit beauftragt, eine Evaluierung des Zustands im Schauspielhaus an der Promenade zu machen und sozusagen einen Kostenvoranschlag zu erstellen. Der ist nun fertig und in einer der nächsten Aufsichtsratssitzungen der Theater und Orchester Gmbh soll der Beschluss gefasst werden, den alten Standort an der Promenade zu sanieren: „Die üblichen 15 Jahre Lebensdauer der computergesteuerten Bühnentechnik sind lange verstrichen. Es muss mit Touchscreens und digitalen Schaltstellen neue Technologie Einzug halten“, erklärt Königstorfer.