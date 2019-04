Brutalo-Foul! Salah nimmt sich Beispiel an Ramos

Lahoz ließ weiterlaufen

Für so etwas haben wir schon öfters Rot gesehen, vor allem in der Champions League und in Spanien, wo Schiri Mateu Lahoz Woche für Woche den Videoschiedsrichter benützt. Diesmal hat er aber nichts Anstößiges gesehen und ließ weiterlaufen. Auch der Videoschiedsrichter sah keinen Grund ins Spiel einzugreifen.