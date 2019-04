Schweine lebten und starben in Horror-Stall

Bauer seit einem Jahr nicht im Stall

Der 52-jährige Landwirt gab an, den Stall seit einem Jahr nicht mehr aufgesucht zu haben. Die 47-jährige Bäuerin sagte, sie habe die Tiere noch am Vormittag gefüttert. Wie es zu den verheerenden Zuständen in den Ställen gekommen ist, konnten beide nicht schlüssig begründen. Die 47-Jährige gab lediglich an, dass ihr alles über den Kopf gewachsen sei. Die noch lebenden Tiere wurden vom Amtstierarzt mit Unterstützung des örtlichen Bauernbundes notgeschlachtet. Die beiden Landwirte werden bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen Tierquälerei angezeigt.