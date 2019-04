Hydraulikpresse stanzte Arbeiter Loch in Hand

Aua! Beim Arbeiten mit einer Hydraulikpresse in einem metallverarbeitenden Betrieb in Wels stanzte sich ein Arbeiter (34) aus Grieskirchen unabsichtlich ein fünf Zentimeter großes Loch in seine rechten Hand. Ein dreiköpfiges Chirurgenteam des Linzer Kepler-Uniklinikums konnte in einer dreistündigen Operation die Hand zusammenflicken, der Mittelfinger war aber nicht zu retten.