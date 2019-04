Sechs Folgen der neuen Sozialhilfe für Salzburg

Am 1. Juni soll das neue Sozialhilfegesetz des Bundes in Kraft treten. Bis Jahresende haben dann die Länder Zeit, ihre jeweiligen Regelungen an die Vorgaben aus Wien anzupassen. In Salzburg muss Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne) ein Gesetz auf den Weg bringen und vollziehen, gegen das er am liebsten klagen würde.