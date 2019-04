Festnahme vor Trauung: Braut ist schon verheiratet

Ganz Österreich war erstaunt bis schockiert über diesen Fall: Am vergangenen Freitag wurde in Salzburg ein Gambier (30) wenige Minuten vor seiner geplanten Hochzeit unmittelbar vor dem Trauungssaal am Standesamt verhaftet und in Schubhaft genommen (siehe Video oben). Nun stellt sich heraus: Für die Braut (29) wäre es nicht die erste Hochzeit gewesen. An sich kein Problem. Nur: Die erste Ehe soll noch aufrecht sein!