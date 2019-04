Wilde Gerüchte nach Brand in Wirtshaus

„Da wird jetzt viel geredet, in der Nachbarschaft hat man Angst. Aber der Vorfall ist schon abgehakt, das haben wir besprochen, da hat nur wer überreagiert“, sagt Michael Bertlwieser, der in den Trümmern seines Lokals steht. Nachdem im Vorjahr eine Gruppe Pakistani Probleme machte, wurde heuer eine Security-Firma engagiert. Als wieder eine Gruppe Asylwerber kam und die österreichische Begleiterin sagte: „Ich passe auf, dass nicht wieder was passiert“, war das für den Türsteher genug, um die Gruppe abzuweisen. Daraufhin gab’s im Internet massive Angriffe. „Dass ich drei Asylwerber als Lehrlinge hatte, sieben Jahre im Sozialwesen mit Asylwerbern gearbeitet habe und auch 80…Österreicher abgewiesen wurden, das interessierte da niemanden“, so Bertlwieser.