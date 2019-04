Räuber drohte Verkäuferin mit einem Küchenmesser

„Schnell, schnell!“ Das soll ein etwas dicklicher Mann mit einem 25 cm langen Küchenmesser in der Hand geschrien haben, nachdem er Freitagmittag eine Trafik in der Griesmayrstraße in Linz-Urfahr betreten hatte. Der Unbekannte bedrohte die Verkäuferin mit seiner Waffe und griff dann selbst einfach in die Kasse.



Zeugin rief Polizei

Nachdem sich der Räuber erfolgreich bedient hatte, suchte er mit seiner Beute das Weite. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Ferdinand Markl Straße. Eine Frau beobachtete den Überfall und alarmierte sofort die Polizei. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Schirmkappe, dunkle Brille, dunkle Jacke, schwarze Sportschuhe mit weißen Seitenstreifen und blaue Jeans.

Eine Fahndung nach dem Täter läuft - das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Über die Höhe der Beute gab es seitens der Polizei vorerst keine Angaben.