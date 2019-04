„Mit wenig Talent soll man sich leise verhalten“

Ekker: Mitleidseffekt ist Schlüssel zu Petzners Erfolg bei Dancing Stars

„Er ist in eine Sackgasse geraten mit solchen Ausbrüchen und Emotionen. Wenn ich so wenig Talent mitbringe, würde ich mich ganz leise verhalten“, gibt der Profitänzer Petzner mit auf den Weg. So würden auch kleine Sprünge besser sichtbar werden. Dass der Politikberater trotz mangelnden Talents und schlechter Jury-Bewertung vom Publikum weitergewählt wurde, erklärt sich Ekker mit dem Mitleidseffekt: „Die nehmen den Kandidaten in den Arm und schieben ihn in die nächste Runde.“ Ob Petzner dieses Kunststück noch einmal gelingt, können Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf ORF eins mitverfolgen.