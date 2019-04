„Müssten wochenlang immer wieder dekontaminieren“

„Fenster und Türen schließen und mit Klebeband abdecken“

Am gefährlichsten sei es, wenn radioaktive Partikel in die Nahrung eindringen oder vom Menschen über die Atmung aufgenommen werden. „Das Einfachste, was Herr und Frau Österreicher tun können, ist, sich in ein Gebäude zurückzuziehen, Fenster und Türen zu schließen, mit einem Klebeband abzudecken und das Radio aufzudrehen.“ In der Zwischenzeit sollte eine sogenannte Alarmkette aufgebaut worden sein, aufgrund der Wetterlage würden dann die am meisten gefährdeten Gebiete festgestellt.