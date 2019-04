„Stranger Things 3“: Serie bekommt Videospiel

Pünktlich zum Start der dritten Staffel von „Stranger Things“ auf Netflix könner Gamer ab dem 4. Juli in „Stranger Things 3: The Game“ auf PC, PS4, Xbox One und Switch in die Handlung der Mystery-Erfolgsserie eintauchen. Das von klassischen „Sierra“-Adventures inspirierte Spiel im zur Serie passenden Retro-Look wartet mit zwölf spielbaren Charakteren auf, die zur Lösung der diversen Puzzles ihre individuellen Fähigkeiten einsetzen müssen. Ein neuer Teaser-Trailer gibt einen Vorgeschmack.