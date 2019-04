BP-Wahl: Gericht weist Schadenersatz-Anspruch ab

Ob überhaupt ein Anspruch auf Schadenersatz besteht, sei nicht in einem Beweisverfahren zu klären, sondern es handle sich um eine reine Rechtsfrage, so die Richterin. Ihre Rechtsansicht legte sie am Freitagvormittag dar: Die Wahlvorschriften zielten darauf ab, den freien Wählerwillen zu schützen, sagte sie. „Davon ist meiner Ansicht nach aber das Vermögen des Wahlwerbers selbst - und noch weniger das Vermögen der klagenden Partei - nicht umfasst.“ Der Schutzbereich dieser Norm reiche nicht so weit, dass dadurch bloße Vermögensschäden umfasst wären, meinte Schaller. Doch gelte es, diese Frage zu klären, möglicherweise durch alle Instanzen.