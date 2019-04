Israels Raumsonde in Orbit um Mond eingeschwenkt

Sechs Wochen nach ihrem Start ist Israels unbemannte Raumsonde „Beresheet“ am Donnerstag in eine Umlaufbahn um den Mond eingeschwenkt. „Die Eroberung des Mondes ist an und für sich ein historisches Ereignis“, sagte Morris Kahn, einer der reichsten Männer Israels, der das Projekt zu rund einem Viertel finanziert hat. Jetzt gehöre Israel zu jenen sieben Nationen, denen es gelungen ist, eine Sonde in einen Orbit um den Erdtrabanten zu bringen, so der Milliardär.