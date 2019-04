Pkw-Schloss schnappt zu: Pannenfahrer befreit Kind

Bange Momente musste die Mutter eines kleinen Mädchens jetzt in Wiener Neudorf, Bezirk Mödling, durchleben. Die Frau hatte ihre Tochter gerade in den Kindersitz gesetzt, als sich die Autotür verriegelte. Der Schlüssel war aber im Fahrzeug. Ein „Gelber Engel“ war Retter in der Not.